Maneskin incredibili: primi al mondo su Spotify (Di domenica 4 luglio 2021) Poco dopo la notizia della gigantografia dei Maneskin a Times Square, un'altra soddisfazione arriva per i ragazzi romani, visto un altro grande traguardo: sono i primi nella Global Chart di Spotify. I Maneksin non vogliono fermarsi a nessuna condizione. Il loro è un percorso in crescita fin dall'inizio, dalla loro partecipazione a X Factor. Giovanissimi ma pieni di personalità e voglia di fare musica, i Maneskin hanno sorpreso tutti Articolo completo: dal blog SoloDonna

