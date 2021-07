Malika | “Mi avete sput**nato | domani mi diverto io” Ma il fratello la sbugiarda così

(Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug – “In questi giorni vi siete divertiti a sputtanarmi, da lunedì (, ndr) inizio a divertirmi io”.su Instagram l’astutaChakly promette una sorta di vendetta, non si sa bene nei confronti di chi. D’altronde la 21enne balzata agli onori della cronaca per essere stata cacciata di casa dai genitori di religioni musulmana perché lesbica, avrebbe utilizzato un bel po’ di soldi di raccolte fondi in modo se non altro “appariscente”. A tal punto da aver comprato una Mercedes e un cane french bulldog di razza purissima. Acquisti che hanno scatenato un’inevitabile bufera mediatica e l’alzata di scudi degli stessi ...

Advertising

LuigiIvanV : RT @IlPrimatoN: Malika, quale 'vendetta'? Intanto il fratello torna a dire la sua... - Tec_Ambientali : RT @IlPrimatoN: Malika, quale 'vendetta'? Intanto il fratello torna a dire la sua... - IlPrimatoN : Malika, quale 'vendetta'? Intanto il fratello torna a dire la sua... - DifxE : avete presente la storia di Malika (la ragazza cacciata di casa perché lesbica che si è comprata la Mercedes con i… - inziamsarms : Malika senza dignità proprio. Ma a chi cazzo avete dato i vostri soldi? E peggio ancora, a chi cazzo avete dato vis… -

Ultime Notizie dalla rete : Malika avete

Ecco, voi due ragazzine chementito in tv e su altre mille cose che non voglio tirare fuori, ... tuche per giorni eri infastidita (non capendo che già sapevo tutto) ora fai il conto con le ......dalla mia testa nemmeno un secondo e so che ciò chefatto per me e per vedermi al sicuro e felice: questa felicità che sto piano piano ritrovando la devo a voi ' ha aggiunto la ragazza....Non solo una polemica da consumare sui social o a colpi di interviste e lacrime di coccodrillo. La vicenda di Malika Chalhy può finire in ...Sono stati tra i primi a mobilitarsi per aiutare Malika Chalhy, Tommaso Zorzi e la sorella Gaia Zorzi l’hanno conosciuta al Costanzo Show e hanno fatto di tutto per aiutarla. Ora, però, anche i fratel ...