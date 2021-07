M5S | attivisti scrivono a Grillo | ‘abbiamo bisogno di te | ci stanno fregando’

(Di domenica 4 luglio 2021) Roma,, 4 lug. (Adnkronos) – “Abbiamodi te, Beppe, abbiamoche tu, come noi, non ti faccia intimidire da chi nel giro di pochi anni da portavoce si è trasformato in eletto sentendosi fine stratega e grande statista, scollandosi totalmente dal territorio e imponendo decisioni calate dall’alto e pacchetti all inclusive di accordi, alleanze, sindaci e assessorati. Cifregando, Beppe, questi cifregando: dalle questioni ambientali alle grandi opere, cifregando! Abbiamodel nostro Garante, Beppe, abbiamoche il custode dei ...

Le lettera died eletti a Grillo per rompere con Conte e il governo Draghi Glichiedono al garante di "riprendere la rotta partendo dal post 'Una bozza e via' ". Ovvero, quel ...Il fondatore delè pronto ad occuparsi delle regole di candidatura per avere la leadership più riconosciuta e il consenso degli. Per questo Grillo sta puntando su un tris d'assi , ...Roma,, 4 lug. "Abbiamo bisogno di te, Beppe, abbiamo bisogno che tu, come noi, non ti faccia intimidire da chi nel giro di pochi anni da portavoce si è trasform ...Lettera al garante mentre è in corso la mediazione dei pontieri per evitare una possibile scissione del Movimento ...