«Lo yoga è un’autostrada per l’equilibrio e la serenità»

(Di domenica 4 luglio 2021) È il mistico yogi tra i più seguiti al mondo (500 milioni di visualizzazioni su YouTube). La nostra «ingegneria interiore», assicura Sadhguru Jaggi Vasudev a Panorama, «è la chiave per armare il sistema immunitario». «Per la prima volta nella storia dell'umanità abbiamo la capacità, la tecnologia e le risorse per far fronte a quasi tutti i problemi essenziali sul pianeta. Inclusi nutrizione, salute, educazione e ambiente. L'unica cosa che manca è la volontà umana di farlo accadere». Breve pausa, sorriso appena accennato, incorniciato dalla grande nuvola bianca della barba, e arriva la soluzione: «Perché questo avvenga, una certa consapevolezza inclusiva è necessaria». È la parola di ...