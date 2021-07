LIVE Motocross, GP Italia MXGP in DIRETTA: alle ore 13.15 comincia Gara-1 (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.14 Si tratta della prima pole della stagione per Jeffrey Herlings che non era mai riuscito a scardinare Gajser nelle prove. 13.12 I protagonisti cominciano adesso il giro di formazione. Questa mattina nelle prove ha primeggiato Jeffrey Herlings. L’olandese ha mostrato un ottimo feeling con la pista. 13.10 Un altro pilota a cui fare attenzione sarà lo spagnolo Jorge Prado che ha ritrovato ottime sensazioni nel Regno Unito ed è a caccia del grande risultato che lo rilancerebbe. 13.08 Tim Gajser vuole difendersi dall’attacco di Cairoli qui in Italia: lo sloveno ha vinto tre delle ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.14 Si tratta della prima pole della stagione per Jeffrey Herlings che non era mai riuscito a scardinare Gajser nelle prove. 13.12 I protagonistino adesso il giro di formazione. Questa mattina nelle prove ha primeggiato Jeffrey Herlings. L’olandese ha mostrato un ottimo feeling con la pista. 13.10 Un altro pilota a cui fare attenzione sarà lo spagnolo Jorge Prado che ha ritrovato ottime sensazioni nel Regno Unito ed è a caccia del grande risultato che lo rilancerebbe. 13.08 Tim Gajser vuole difendersi dall’attacco di Cairoli qui in: lo sloveno ha vinto tre delle ...

Advertising

infoitsport : LIVE Motocross MXGP, GP Gran Bretagna in DIRETTA: comincia Gara-1! - infoitsport : LIVE Motocross MXGP, GP Gran Bretagna in DIRETTA: Gajser vince una Gara-2 emozionante battendo Febvre. Cairoli chiu… - infoitsport : LIVE Motocross MXGP, GP Gran Bretagna in DIRETTA: vince Tony Cairoli! Classifica del Mondiale - zazoomblog : LIVE Motocross MXGP GP Gran Bretagna in DIRETTA: vince Tony Cairoli! Classifica del Mondiale - #Motocross… - zazoomblog : LIVE Motocross MXGP GP Gran Bretagna in DIRETTA: Gajser vince una Gara-2 emozionante battendo Febvre. Cairoli chiud… -