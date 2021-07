Licenziamenti, alla scoperta dell’acqua calda. Il commento di Cazzola (Di domenica 4 luglio 2021) L’avviso comune sul superamento del blocco dei Licenziamenti, sottoscritto dal governo (nelle persone del premier e del ministro del Lavoro) e dalle parti sociali si è in breve trasformato in una sorta di Campionato delle barbe finte, a cui hanno preso parte su fronti opposti, sia i difensori che i critici dell’avviso stesso. Prima di spiegare lo svolgimento di questo Festival dell’Ipocrisia, di questa competizione per ottenere il brevetto di inventori dell’acqua calda, è il caso di leggere le poche righe del testo. “Le parti sociali alla luce della soluzione proposta dal Governo sul superamento del blocco dei ... Leggi su formiche (Di domenica 4 luglio 2021) L’avviso comune sul superamento del blocco dei, sottoscritto dal governo (nelle persone del premier e del ministro del Lavoro) e dalle parti sociali si è in breve trasformato in una sorta di Campionato delle barbe finte, a cui hanno preso parte su fronti opposti, sia i difensori che i critici dell’avviso stesso. Prima di spiegare lo svolgimento di questo Festival dell’Ipocrisia, di questa competizione per ottenere il brevetto di inventori, è il caso di leggere le poche righe del testo. “Le parti socialiluce della soluzione proposta dal Governo sul superamento del blocco dei ...

fattoquotidiano : Proroghe selettive e stop alla misura anti-nero [di Carlo Di Foggia] - EnricoLetta : Rendere #imprese e #sindacati protagonisti insieme al Governo e alla politica delle scelte sociali cruciali; questo… - AndreD81 : RT @CislLiguria: La Cisl ai parlamentari liguri: “Prematuro lo sblocco dei licenziamenti”. Maestripieri “Rimediare in parlamento. Subito un… - Alessan50612358 : RT @GiovanniPaglia: Alessandro Cambarau lavorava alla FLSmidth Maag Gear. Prima come tecnico e poi come portiere, dopo aver perso la vista.… - rossimone77 : @nazareno_il @silviaaaaa28 @ksnt63 Regno Unito: tagli al welfare per i disabili, tagli al sistema sanitario pubblic… -