Incidente nelle Filippine | precipita aereo militare | almeno 17 morti

StaserasolounTG : RT @RSInews: Incidente aereo nelle Filippine - angiuoniluigi : RT @fanpage: Tragico incidente aereo nelle #Filippine, 85 persone a bordo, 17 cadaveri ritrovati - fanpage : Tragico incidente aereo nelle #Filippine, 85 persone a bordo, 17 cadaveri ritrovati - sulsitodisimone : RT @RSInews: Incidente aereo nelle Filippine - ilpost : Nelle Filippine un aereo militare si è schiantato durante l’atterraggio -

immagini social, la colonan di fumo e i rottami dell'aere con le prime fasi dei soccorsi. Molti dei militari passeggeri avevano da poco terminato l'addestramento per essere impiegati in una ...Cotabato - Un aereo militare (un C - 130 Hercules dell'aeronautica) con 92 persone a bordo si è schiantato oggi al suolo in fase di atterraggio nel sud del Paese L'è avvenuto nella base sull'isola di Jolo, nella provincia di Sulu. Sono almeno 17 le vittime, come reso noto dal Ministero della Difesa. Il segretario alla Difesa Delfin Lorenzana - come ...Sono saliti a 4 i km di coda per un incidente in Fi-Pi-Li tra le uscite di Pontedera e Ponsacco in direzione mare. Il fatto è stato segnalato poco dopo le ...Nella notte ad Albenga si è verificato un doppio incidente in moto. I centauri in entrambi i casi non hanno riportato gravi danni fisici.