Incidente aereo nelle Filippine | 17 vittime accertate

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 luglio 2021) Un velivolo militare modello C-130 Hercules, con a bordo 92 persone, si è schiantato presso una base dell’esercito sull’isola di Jolo, nel sud delle. Sono 17 ledell’. LOOK: The C-130 crash site in Patikul, Sulu on Sunday (July 4, 2021). The aircraft was on a troop transport mission, according to AFP chief Gen. Cirilito Sobejana. via Priam Nepomuceno (: courtesy of Bridge Bridge, PTV) pic.twitter.com/aVlGfs43f7— Phil News Agency (@pnagovph) July 4, 2021 Le dinamiche dell’L’...