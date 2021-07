F1 | GP Austria live | Verstappen comanda | Hamilton attacca Norris per il 2° posto | Leclerc sale ottavo

(Di domenica 4 luglio 2021) 16° giro -vola in testa e porta a 7" il vantaggio su, poi Bottas Vettelto da Ricciardo,Perez Sainz Russell, questa la top 1014° giro -...

UEFAcom_it : ? GOL! CHIESA!!!!! #Italia ?? #Austria 1-0 LIVE: Segui #ItaliaAustria ?? - fanpage : Un'immagine splendida! ???? #ItaliaAustria #ITAAUT - infoitsport : DIRETTA F1, GP Austria 2021 LIVE: alle 15.00 la partenza, Ferrari all'attacco con Sainz e Leclerc - Formula1WM : Giro 16/71 - Ricciardo adesso è molto vicino a Vettel... #AustrianGP #F1 - Formula1WM : Giro 12/71 - Hamitlon tenta l'attacco su Norris, ma al momento il pilota McLaren si difende bene. #AustrianGP #F1 -

Per il Gran Premio di, rispetto alla scorsa settimana quando sullo stesso circuito Red Bull Ring di Spielberg si è svolto il GP della Stiria, è stato ammesso un notevole quantitativo di ...Gli orari tv del Gp d'2021: Sky e Tv8 La classifica piloti aggiornata Leader del Mondiale è Max Verstappen con 156 punti, 18 punti di vantaggio su Lewis Hamilton . Terzo, e staccatissimo, ...Tutti gli altri partono con le medie. Per il Gran Premio di Austria, rispetto alla scorsa settimana quando sullo stesso circuito Red Bull Ring di Spielberg si è svolto il GP della Stiria, è stato ...Penalità di 5" a Giovinazzi per aver superato un rivale prima della linea safety-car quando la vettura civetta rientrava ai box 5° giro ...