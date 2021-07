Dialogo tra Montalbano e Catarella sulla Nazionale

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 4 luglio 2021) Oramà eri trasuta Giulìa e la matina pressa il Solia ti friggive e rifriggive e non c’eri rifreia da niuna partia. Muntilbano si susiva ampressa sempri chiù nzallanuta e si faciva la su natata a Marinelle ma macari il mari era nu brora de purpa. Quanna asciva dal mari pariva che stava chiù freia ma doppa nimmina na minutata principiavia a sudaria commo na Madunna pilligrina. “Dutturi, dutturi, havia vista che havimma vattiata la Belgica?”. “Ma pirchia facivama i patrina?”. Catarelli: “Nonsi, dutturi, nun era nu vattisima ma na partite de calcia”. Muntilbano: “E chi iucave?”. C: “Dutturi iucave la Belgica contra l’Itaglia”. M: “E tibi pi chia tinive?”. C: “Ia pi l’Itaglia”. M: “E commo ...