Covid oggi Piemonte | 40 nuovi contagi | bollettino 4 luglio

Sono 40 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 4 luglio. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 11.421 tamponi, di cui 7.964 antigenici con una percentuale di positività dello 0,4%. Da ieri i guariti sono stati 17. I ricoverati in terapia intensiva sono 10, uno in più rispetto a ieri, mentre quelli non in terapia intensiva sono 94, 3 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 673. Da inizio pandemia i morti nella Regione sono stati 11.696.

