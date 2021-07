Covid: in Puglia 25 nuovi casi e 2 morti (Di domenica 4 luglio 2021) Oggi in Puglia sono stati registrati 3.710 test per l'infezione da Covid - 19 e sono stati individuati 25 casi positivi (incidenza dello 0,7%). Inoltre sono stati registrati due decessi. I nuovi ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 4 luglio 2021) Oggi insono stati registrati 3.710 test per l'infezione da- 19 e sono stati individuati 25positivi (incidenza dello 0,7%). Inoltre sono stati registrati due decessi. I...

