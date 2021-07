Chi paga dopo un attacco ransomware subisce presto un nuovo attacco (Di domenica 4 luglio 2021) Cedere al ricatto degli hacker quando si subisce un attacco ransomware, in cui i dati vengono sottratti o cifrati richiedendo soldi per la restituzione, non conviene. L’80% di chi paga, afferma il rapporto Cybereason Global ransomware Study, è poi colpito da un secondo attacco, nella metà dei casi da parte degli stessi soggetti del primo. Lo studio è basato su interviste a 1263 esperti di sicurezza informatica in Usa, Gran Bretagna, Spagna, Germania, Francia, Emirati Arabi Uniti e Singapore . Il 66% di chi ha subito attacchi, rileva la survey, ha avuto ... Leggi su analisideirischinformatici (Di domenica 4 luglio 2021) Cedere al ricatto degli hacker quando siun, in cui i dati vengono sottratti o cifrati richiedendo soldi per la restituzione, non conviene. L’80% di chi, afferma il rapporto Cybereason GlobalStudy, è poi colpito da un secondo, nella metà dei casi da parte degli stessi soggetti del primo. Lo studio è basato su interviste a 1263 esperti di sicurezza informatica in Usa, Gran Bretagna, Spagna, Germania, Francia, Emirati Arabi Uniti e Singapore . Il 66% di chi ha subito attacchi, rileva la survey, ha avuto ...

