Barella, siparietto in conferenza: “Non ero ancora nato!” (Di domenica 4 luglio 2021) Il centrocampista dell’Inter e della nazionale protagonista di un siparietto divertente durante l’intervista post partita con il Belgio. Dopo l’esaltante vittoria ottenuta contro la nazionale numero 1 del ranking FIFA, oggi è un altro giorno di Euro 2020 per l’Italia. Gli azzurri hanno infatti ufficialmente cominciato a preparare la sfida di semifinale, da giocarsi martedì Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 4 luglio 2021) Il centrocampista dell’Inter e della nazionale protagonista di undivertente durante l’intervista post partita con il Belgio. Dopo l’esaltante vittoria ottenuta contro la nazionale numero 1 del ranking FIFA, oggi è un altro giorno di Euro 2020 per l’Italia. Gli azzurri hanno infatti ufficialmente cominciato a preparare la sfida di semifinale, da giocarsi martedì Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : ???? #Italia, siparetto inaspettato per Barella in conferenza stampa: 'Non ero nato!' -