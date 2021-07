Antonino Spinalbese primi indizi con la targa per Luna Mari

(Di domenica 4 luglio 2021), arriva la primapersonalizzata per la piccola die Belen. I due giovani genitori la stanno aspettando per coccolarla e sentirsi una famiglia. Manca davvero poco? Ancora questione di attimi? E’ scattato il countdown, i futuri genitori non stanno più nella pelle, anzi la famigliae Rodriguez stanno aspettando con ansia l’arrivo di, che proprio oggi il giovane, compagno della showgirl ha scelto di chiarire attraverso una stories Instagram che la piccola si chiamerà...

Potrebbero prendere parte alla nona edizionee Gustavo Rodriguez , rispettivamente il compagno e il padre di Belen Rodriguez . Al momento non c'è nulla di ufficiale. Intanto le ...Il compagno di Belen ha condiviso con i follower un tenero oggetto pensato per la figlia che sta per ...Pekin Express, ecco quando andrà in onda la nuova edizione (e quale potrebbe essere l’itinerario). Come già annunciato l'estate scorsa ...Aspettando la gravidanza di Belen Rodriguez, c'è un dettaglio che rivela il vero nome della nascitura: sarà Luna Mari, senza la e. È quanto si evince dalla targa per la culla (o per la stanza) fatta p ...