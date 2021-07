Anche Italia viva vuol cambiare il Ddl Zan, la Lega esulta. Rischio pantano: così la conta è da rifare (Di domenica 4 luglio 2021) Italia viva, per l’ennesima volta in questa legislatura, è l’ago della bilancia che può dare una maggioranza al centrosinistra o togliere il sostegno agli ex compagni del Pd. Questa volta è attorno al ddl Zan, un disegno di legge diventato identitario per la segreteria di Enrico Letta, che si consuma lo strappo con i dem: al tavolo politico di confronto sulla norma contro l’omolesbobitransfobia, i renziani hanno riproposto un testo simile a quello presentato nella passata legislatura dal sottosegretario Ivan Scalfarotto, con le modifiche “suggerite” dal Vaticano. La Lega esulta. Questa mossa fa dissolvere la già ... Leggi su open.online (Di domenica 4 luglio 2021), per l’ennesima volta in questa legislatura, è l’ago della bilancia che può dare una maggioranza al centrosinistra o togliere il sostegno agli ex compagni del Pd. Questa volta è attorno al ddl Zan, un disegno di legge diventato identitario per la segreteria di Enrico Letta, che si consuma lo strappo con i dem: al tavolo politico di confronto sulla norma contro l’omolesbobitransfobia, i renziani hanno riproposto un testo simile a quello presentato nella passata legislatura dal sottosegretario Ivan Scalfarotto, con le modifiche “suggerite” dal Vaticano. La. Questa mossa fa dissolvere la già ...

