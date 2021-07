Amichevoli Inter 2021 2022 | calendario | date | orari e diretta tv delle partite

Leggi su sportface

(Di domenica 4 luglio 2021) Si avvicina l’estate e la fase di preparazione dell’di Simone Inzaghi. Con lo Scudetto sul petto, la squadra nerazzurra è pronta a mettersi in gioco in un’estate di testnazionali. A partire dal match contro l’Atletico Madrid, primo test ufficiale per Lautaro Martinez e compagni. La gara verrà infatti disputata in Israele e sarà l’incrocio diretto tra campioni: da una parte i vincitori dell’ultima Serie A. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle altre sfide del precampionato nerazzurro. Non è stata resa nota la copertura televisiva dell’evento.8 agostoo da definire, ...