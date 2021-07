Vaccini e Green Pass falsi venduti sul dark web | sigilli a 10 canali Telegram

(Di sabato 3 luglio 2021) Blitz dei baschi verdi sulweb. La Guardia di Finanza ha sgominato una rete criminale che vendeva onlineCovid, a prezzi che oscillavano tra i 100 e i 130 euro. Il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Gdf ha sequestrato 10. Monitoraggio in tempo reale Attraversovenivano commercializzati i prodotti illegali per ricevere i quali si erano già registrati online migliaia di utenti. L’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto di Milano, Eugenio Fusco, e dai pubblici ministeri ...

Sono migliaia gli utenti della rete che - anche a fronte di prezzi irragionevoli e rischi elevatissimi per la salute - si sono registrati sui canali illegali alla ricerca dipass, ...La Guardia di Finanza è intervenuta contro un giro criminale dedito alla vendita dipass falsi su Internet: le operazioni venivano condotte tramite Telegram e altri canali e si potevano acquistare i certificati falsi in cambio di poche decine di euro pagate in ...Il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza ha sequestrato canali e account Telegram I finanzieri del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche hanno scop ...Scoperta del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della guardia di finanza dove c'era il commercio parallelo. Pagamenti in criptovalute ...