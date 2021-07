Trezeguet | «Voglio reinserirmi nel calcio Perché Del Piero non è alla Juve?»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 3 luglio 2021) Davidha lasciato il ruolo di Brand Ambassador dellantus: ecco le parole dell’ex attaccante bianconero Davidha lasciato il ruolo di Brand Ambassador dellantus. Le sue parole a La Gazzetta dello Sport. LASCIARE LA– «nel. Ora ci sono allenatori giovani ma non molti dirigenti giovani: penso che siamo all’inizio di un cambio generazionale. E poidevo dimostrare a me stesso di poterlo fare». ERRORE PIU’ GRANDE – «Lasciar andare via Coman». COLPO DI ...