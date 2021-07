Tenta un furto in un’abitazione, scoperto dal proprietario si lancia nel vuoto (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tenta un furto in abitazione passando dalla finestra del bagno. Viene beccato dal proprietario e si lancia di sotto per fuggire. I carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno arrestato per Tentato furto aggravato un 54enne del posto. Si è introdotto in un’abitazione in Via Farina, passando dalla finestra del bagno. Il proprietario era in casa e quando ha sentito strani rumori provenire dalla stanza attigua a quella della figlia, è corso a controllare. Il 54enne si è così lanciato dalla finestra ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –unin abitazione passando dalla finestra del bagno. Viene beccato dale sidi sotto per fuggire. I carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno arrestato pertoaggravato un 54enne del posto. Si è introdotto inin Via Farina, passando dalla finestra del bagno. Ilera in casa e quando ha sentito strani rumori provenire dalla stanza attigua a quella della figlia, è corso a controllare. Il 54enne si è cosìto dalla finestra ...

