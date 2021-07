Spinazzola, l’esito degli esami: è rottura del tendine d’Achille (Di sabato 3 luglio 2021) Le prime indiscrezioni sull’infortunio di Spinazzola sono state confermate: è rottura del tendine d’Achille. Si tratta di una grandissima tegola per l’Italia in vista della semifinale contro la Spagna e l’eventuale finale, l’Europeo del terzino della Roma è finito. E’ stato sicuramente il calciatore più importante del percorso della squadra azzurra, si è confermato sempre il migliore in campo. Il giocatore è stato sottoposto nella giornata di oggi agli esami strumentali, il responso è tremendo: rottura sottocutanea del tendine d’Achille sinistro. A breve ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 3 luglio 2021) Le prime indiscrezioni sull’infortunio disono state confermate: èdel. Si tratta di una grandissima tegola per l’Italia in vista della semifinale contro la Spagna e l’eventuale finale, l’Europeo del terzino della Roma è finito. E’ stato sicuramente il calciatore più importante del percorso della squadra azzurra, si è confermato sempre il migliore in campo. Il giocatore è stato sottoposto nella giornata di oggi aglistrumentali, il responso è tremendo:sottocutanea delsinistro. A breve ...

