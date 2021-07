Sono proprio le vite degli altri

(Di domenica 4 luglio 2021) Lesempre più facili da raccontare. Basta spiarle, per spiegarle non serve capirle. Due sere fa è toccato a Leonardo Spinazzola, la storia amara nella serata felice dell’Italia del pallone. Qualcuno piangeva di gioia, lui di rabbia e paura e infinita tristezza. Mentre l’Italia continuerà a girare per l’Europeo, Spinazzola è già tornato a casa ed è probabile che da casa vedrà la semifinale di martedì, quella che alle 21 italiane (le 20, ora di Londra) … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

berlusconi : Un buon tecnico fa scelte politiche e un buon politico deve avere competenze. Io stesso non sono un politico di pro… - ilriformista : 'Ed è proprio questo il sistema Poggioreale: mani dietro alla schiena e occhi a terra, e poi botte passando sotto i… - AMorelliMilano : Michela #Murgia, 'icona femminista' e madrina del gay pride, teme le nostre divise ma non quelle dei guerriglieri d… - BigPapiCHEWLO : @brokenvheart il punto è che sono proprio scemi fino all'osso - ljttlewolf : se ci pensate i boomer sono proprio delle creature strane, facciamo un esempio: se persona X famosa mette la storia… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono proprio

stato io a consegnare ai magistrati copia delle mie conversazioni in chat con il provveditore ... Eperché c'era uno stato di massima allerta approvai la scelta di fare la perquisizione. Ma ...... per paradosso si dimostra taledallo scandalo che solleva - sebbene sia uno scandalo ... Le nostre prigioniuna caienna,vecchie, cadono a pezzi,eternamente sovraffollate, c'è un ...L’uso della cassa integrazione è sceso dell’80% ma resta alto in comparti come l’auto e il tessile. Aumentano i fallimenti nel commercio ...di Paolo Luca Bernardini Quando nel 1935, Benedetto Croce pubblicò uno dei suoi libri più mirabili – anche se tra i meno noti, fino all’intelligente riscoperta che ne fece Roberto Calasso nel 1989 – “ ...