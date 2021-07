Scuola, Comitati no dad: 'diffida a Emilia Romagna, discriminati studenti non vaccinati' (Di sabato 3 luglio 2021) ... pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 211 del 15 giugno 2021) al 36° Considerando - in coerenza con quanto stabilito dalla Risoluzione del Consiglio di d'Europa n.2361/2021 ai ... Leggi su metronews (Di sabato 3 luglio 2021) ... pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 211 del 15 giugno 2021) al 36° Considerando - in coerenza con quanto stabilito dalla Risoluzione del Consiglio di d'Europa n.2361/2021 ai ...

Advertising

italiaserait : Scuola, Comitati no dad: “diffida a Emilia Romagna, discriminati studenti non vaccinati” - liberenotizie : Scuola, Comitati no dad: 'diffida a Emilia Romagna, discriminati studenti non vaccinati'. Adnkronos - ultimora - fisco24_info : Scuola, Comitati no dad: 'diffida a Emilia Romagna, discriminati studenti non vaccinati': Governatore disponga ritr… - Umbria24 : Scuola, in Umbria non vaccinato il 25% del personale. Comitati: «A settembre tutti in presenza» - petruscaA : Sto ascoltando la conferenza stampa di Conte. Scuola di formazione ?? Piazza delle idee ???? Comitati civici ?????? Ma i… -