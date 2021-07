SBK Donington: Razgatlioglu distrugge Rea in Gara 1 (Di sabato 3 luglio 2021) La SBK a Donington regala sorprese in Gara 1. Jonathan Rea doveva vincere facile, e invece, viene legnato sonoramente da Toprak Razgatlioglu. Il turco di casa Yamaha fa un mezzo miracolo sull’umido, dominando la Gara dopo essere partito 13esimo. Un trionfo eccezionale, che mostra uno stato di forma incredibile per il 24enne fresco di rinnovo biennale. Il gradino più basso del podio è appannaggio della seconda Kawa di Alex Lowes, che batte le BMW di Tom Sykes e Michael Van Den Mark. Leon Haslam, sesto è davanti al compagno di squadra Alvaro Bautista, ottavo, con in mezzo Garrett Gerloff. La Ducati, invece, sprofonda: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 luglio 2021) La SBK aregala sorprese in1. Jonathan Rea doveva vincere facile, e invece, viene legnato sonoramente da Toprak. Il turco di casa Yamaha fa un mezzo miracolo sull’umido, dominando ladopo essere partito 13esimo. Un trionfo eccezionale, che mostra uno stato di forma incredibile per il 24enne fresco di rinnovo biennale. Il gradino più basso del podio è appannaggio della seconda Kawa di Alex Lowes, che batte le BMW di Tom Sykes e Michael Van Den Mark. Leon Haslam, sesto è davanti al compagno di squadra Alvaro Bautista, ottavo, con in mezzo Garrett Gerloff. La Ducati, invece, sprofonda: ...

