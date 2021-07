Roma, donna morta davanti alla fermata Metro: un mese fa il suo compagno era stato trovato cadavere dentro una valigia (Di sabato 3 luglio 2021) Choc questa sera a Roma per i passeggeri della Metro B scesi al capolinea di Rebibbia. davanti agli occhi, infatti, si sono ritrovati una donna riversa a su un muretto, ormai senza vita, con una siringa ancora nel braccio. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che a loro volta, accertata la morte della donna, hanno allertato i carabinieri. I militari dell’Arma, prontamente intervenuti, hanno identificato la donna. Si tratta di Alma Reale, la 39enne compagna di Luca De Maglie, l’uomo trovato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 luglio 2021) Choc questa sera aper i passeggeri dellaB scesi al capolinea di Rebibbia.agli occhi, infatti, si sono ritrovati unariversa a su un muretto, ormai senza vita, con una siringa ancora nel braccio. Immediatamente èdato l’rme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che a loro volta, accertata la morte della, hanno allertato i carabinieri. I militari dell’Arma, prontamente intervenuti, hanno identificato la. Si tratta di Alma Reale, la 39enne compagna di Luca De Maglie, l’uomo...

Advertising

CorriereCitta : Roma, donna morta davanti alla fermata Metro: un mese fa il suo compagno era stato trovato cadavere dentro una vali… - divorex82 : RT @Patty66509580: Eh niente questa donna piace farsi i selfi per Roma - albertotozzi3 : RT @giulianol: Per esempio, il più recente, a Roma nel 2020, descritto come 'Rinvenuto il cadavere di una donna trans uccisa e gettata in u… - Alberto28075665 : RT @Patty66509580: Eh niente questa donna piace farsi i selfi per Roma - tittimaestra : RT @_MicroMega_: L’elezione di una donna a sindaco di #Roma aveva acceso la speranza che una qualche politica di genere potesse finalmente… -