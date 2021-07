Paolo Beldì trovato morto in casa. Il regista tv di Fabio Fazio e Celentano aveva 66 anni

(Di sabato 3 luglio 2021) È statonella suaa Stresa il. Ieri sera è stata un'amica di Novara a dare l'allarme non vedendolo arrivare per guardare la partita Belgio - Italia. I ...

Advertising

RaiCultura : Addio a Paolo Beldì. Il regista televisivo ci ha lasciato all'età di 66 anni. Noto per aver lavorato a programmi di… - acffiorentina : La Società viola esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Paolo Beldì, grandissimo tifoso e amico di F… - Corriere : ?? Addio a Paolo Beldì, regista di 'Mai dire Banzai', 'Quelli che il calcio' e del Festival di Sanremo di Fabio Fazi… - SardusAutocton : Sbaglio o è morto a 66 anni il regista televisivo Paolo Beldì? Al Tg2 hanno parlato di 'morte improvvisa'. Mi viene più di un dubbio. - PasqualeCacace5 : RT @zazoomblog: Trovato morto nella sua abitazione Paolo Beldì: addio allo storico regista di ‘Quelli che il calcio’ - #Trovato #morto #nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Beldì

NEVEITALIA.IT

Addio, genio della regia televisiva. Aveva 66 anni ed è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Magognino, frazione di Stresa, seduto su una poltrona, venuto a mancare probabilmente per ...È stato trovato morto nella sua casa a Stresa il regista. Ieri sera è stata un'amica di Novara a dare l'allarme non vedendolo arrivare per guardare la partita Belgio - Italia. I soccorritori l'hanno trovato già senza vita. Probabilmente si è ...