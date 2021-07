Palline gelato con 3 ingredienti: velocissime da realizzare e da spazzolare! (Di sabato 3 luglio 2021) Le Palline di gelato sono bocconcini deliziosi a base di 3 soli ingredienti e velocissime da preparare! Rotolatele nel cacao amaro e nella farina di cocco per renderle strepitose. Ricordate le regola del 2: 2 minuti per realizzarle, 2 ore per farle rassodare… e il gioco è fatto! Porterete in tavola un dessert freschissimo e scenografico, delicato e profumato che farà impazzire di gioia familiari e ospiti. Un bocconcino tira l’altro in un susseguirsi di gusto che vi farà sentire delle vere e proprie pasticcere! I piccoli di casa saranno entusiasti della vostra creazione! Potrete offrirle alle amiche di sempre durante una ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 3 luglio 2021) Ledisono bocconcini deliziosi a base di 3 solida preparare! Rotolatele nel cacao amaro e nella farina di cocco per renderle strepitose. Ricordate le regola del 2: 2 minuti per realizzarle, 2 ore per farle rassodare… e il gioco è fatto! Porterete in tavola un dessert freschissimo e scenografico, delicato e profumato che farà impazzire di gioia familiari e ospiti. Un bocconcino tira l’altro in un susseguirsi di gusto che vi farà sentire delle vere e proprie pasticcere! I piccoli di casa saranno entusiasti della vostra creazione! Potrete offrirle alle amiche di sempre durante una ...

