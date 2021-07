La Regione Lazio invia messaggi per anticipare i vaccini AstraZeneca agli under 60: sms di venerdì sera, impossibile consultare il medico per un consiglio (Di sabato 3 luglio 2021) “Reg.Lazio-Egregio *** il suo appuntamento (n.***) per la seconda somministrazione con vaccino AstraZeneca può essere anticipato, se lo desidera, fino al 56° giorno dalla prima somministrazione, sempre con vaccino AstraZeneca. Per confermare risponda “VACC1007” da questo cellulare entro e non oltre 24h dalla ricezione del presente messaggio. Nel caso di conferma riceverà un SMS con il nuovo appuntamento entro pochi giorni. In caso di non risposta rimarrà valido l’appuntamento in essere. La ringraziamo per la disponibilità”. Questo è il testo del messaggio che ieri sera la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 luglio 2021) “Reg.-Egregio *** il suo appuntamento (n.***) per la seconda somministrazione con vaccinopuò essere anticipato, se lo desidera, fino al 56° giorno dalla prima somministrazione, sempre con vaccino. Per confermare risponda “VACC1007” da questo cellulare entro e non oltre 24h dalla ricezione del presenteo. Nel caso di conferma riceverà un SMS con il nuovo appuntamento entro pochi giorni. In caso di non risposta rimarrà valido l’appuntamento in essere. La ringraziamo per la disponibilità”. Questo è il testo delo che ierila ...

