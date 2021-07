La Danimarca in semifinale agli europei | non succedeva da 29 anni

(Di sabato 3 luglio 2021) AGI - E' lala terza semifinalista deglidi calcio: la squadra scandinava ha superato a Baku per 2 a 1 la Repubblica Ceca. Le reti tutte le primo tempo. E' dal 1992 che la squadra danese non approdava in, e peraltro in quella edizione in cui fu ripescata in sostituzione della Jugoslavia vinse addirittura - e a sorpresa - il trofeo. La favola dellacontinua quindi, con la formazione biancorossa che accede al penultimo appuntamento dell'Europeo, dopo 29dall'ultima volta. Allo Stadio Olimpico di Baku decidono le reti di Delaney e Dolberg, mentre l'ennesimo sigillo ...

Battendo la Cechia per 2 - 1 a Baku la, per la prima volta dal 1992, ha raggiunto le semifinali dell'Euro. La sua prossima avversaria sar o l'Ucraina o l'Inghilterra. Gli scandinavi sono passati a condurre appena dopo cinque ...Nel finale pioggia di occasioni per entrambe le squadre, ma vince lache vola in.