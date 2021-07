Google ha migliorato la ricerca di informazioni sui vaccini

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 3 luglio 2021) AstraZeneca, CoronaVac, Moderna, Pfizer, Sputnik. Sono solo alcuni dei nomi con cui vengono cercati icontro il Covid-19 su internet. Tra associazioni di termini e digitazioni errate, spesso accade che le persone cerchino suqualcosa inerente le cure al coronavirus senza utilizzare il nome esatto del vaccino. Per questo, il colosso del web ha utilizzato un algoritmo proprietario, conosciuto come Mum (acronimo di Multitask Unified Model) per ottimizzare e mettere assieme tutte le varianti nominative conosciute sui termini dei. Ne ha individuate almeno 800 in oltre 50 lingue e adesso chiunque ricerchi ...