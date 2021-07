Giappone, forti piogge: frana travolge alcune abitazioni di Atami (Di sabato 3 luglio 2021) Una frana in Giappone, nella regione di Shizuoka, ha fatto sprofondare alcuni edifici della città di Atami: una popolare località di villeggiatura a sud ovest di Tokyo. Al momento risultano disperse 20 persone, secondo il bollettino trasmesso dalle autorità locali. La zona è stata interessata da piogge intense durante i giorni scorsi. In un video mandato in onda da un canale televisivo si vede un torrente di fango travolgere alcuni palazzi nella città di Atami e la gente che corre via. “Non abbiamo certezze sulla vita di queste persone”, ha spiegato un funzionario della prefettura di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 luglio 2021) Unain, nella regione di Shizuoka, ha fatto sprofondare alcuni edifici della città di: una popolare località di villeggiatura a sud ovest di Tokyo. Al momento risultano disperse 20 persone, secondo il bollettino trasmesso dalle autorità locali. La zona è stata interessata daintense durante i giorni scorsi. In un video mandato in onda da un canale televisivo si vede un torrente di fangore alcuni palazzi nella città die la gente che corre via. “Non abbiamo certezze sulla vita di queste persone”, ha spiegato un funzionario della prefettura di ...

