Dybala Juventus | “Tuttosport” svela | arriva la scelta sul rinnovo | i dettagli

Dybala Juventus – La dirigenza e l'allenatore Massimiliano Allegri vogliono continuare con Paulo Dybala: la Joya che in questa stagione potrebbe fare la differenza. Ormai le parti sono vicine all'accordo definitivo, si va dunque verso la riconferma dell'attaccante argentino che è, ormai, sempre di più, il punto fondamentale offensivo del nuovo allenatore. L'idea è di prolungare fino al 2025 con un aumento dai 7,3 attuali a 10 milioni. Dybala Juventus, novità sul rinnovo Attualmente la Joya si sta allenando in America per ritrovare la forma fisica e riscrivere capitoli importanti in ...

