Due bambini morti travolti da una ghiacciaia nel Veronese Altri due sono feriti

Tragedia nel Veronese, dove due bambini sono morti nel pomeriggio di sabato travolti da alcune lastre di ghiaccio, e altri due sono rimasti feriti. L'incidente è avvenuto lungo la provinciale 12 a Sant'Anna d'Alfaedo, in una zona particolarmente impervia della Lessinia, nella provincia di Verona. L'allarme è stato dato intorno alle 16 di oggi 3 luglio. Secondo quanto si è appreso, i quattro bimbi, che potrebbero avere circa 10 anni, stavano giocando sul tetto di una vecchia ghiacciaia che ha ceduto. Sul posto i vigili del fuoco, il Suem ...

