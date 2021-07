Dragon Age 4 assente al prossimo EA Play, Bioware ci consola con un nuovo artwork (Di sabato 3 luglio 2021) Nella giornata di oggi, Bioware ha confermato che i tanto attesi titoli Dragon Age 4 e il prossimo Mass Effect, non saranno presenti all'evento EA Play 2021 previsto il prossimo 22 luglio. I fan dell'RPG tattico medievale e i fan dell'RPG shooter spaziale dovranno mettersi il cuore in pace e aspettare pazientemente le prossime notizie, attese per chissà quando. Per risollevare l'animo dei giocatori, Bioware ha deciso di condividere pubblicamente una nuova concept art del prossimo Dragon Age, dalla quale estrapolare nuovi possibili indizi sul setting di ... Leggi su eurogamer (Di sabato 3 luglio 2021) Nella giornata di oggi,ha confermato che i tanto attesi titoliAge 4 e ilMass Effect, non saranno presenti all'evento EA2021 previsto il22 luglio. I fan dell'RPG tattico medievale e i fan dell'RPG shooter spaziale dovranno mettersi il cuore in pace e aspettare pazientemente le prossime notizie, attese per chissà quando. Per risollevare l'animo dei giocatori,ha deciso di condividere pubblicamente una nuova concept art delAge, dalla quale estrapolare nuovi possibili indizi sul setting di ...

