Denise Pipitone, nuova testimonianza choc: cosa sta succedendo (Di sabato 3 luglio 2021) Spunta una nuova clamorosa testimonianza sulla scomparsa di Denise Pipitone. Vediamo cosa sta succedendo sul caso della bambina di Mazara del Vallo. Non si fermano le indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone. Infatti continuano ad indagare le forze dell’ordine per risalire alla verità sulla bambina che sparì misteriosamente dalla città siciliana. Il fascicolo d’inchiesta sul L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 3 luglio 2021) Spunta unaclamorosasulla scomparsa di. Vediamostasul caso della bambina di Mazara del Vallo. Non si fermano le indagini sulla scomparsa di. Infatti continuano ad indagare le forze dell’ordine per risalire alla verità sulla bambina che sparì misteriosamente dalla città siciliana. Il fascicolo d’inchiesta sul L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

infoitinterno : Denise Pipitone, Gaspare Ghaleb parla di Jessica Pulizzi - infoitinterno : Denise, 'volevo portare la famiglia in Toscana'. Tony Pipitone, il retroscena privato a Quarto Grado | Video - infoitinterno : Denise Pipitone, nuovi indagati: falsa testimonianza per la coppia di turisti romani - gioacchinobpb12 : - blogsicilia : #quartogrado #denisepipitone Denise Pipitone, coppia romana indagata per falsa testimonianza -… -