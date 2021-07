Deddy e Rosa Di Grazia smettono di seguirsi su Instagram | lo strano sfogo di lui

(Di sabato 3 luglio 2021) Dopo essere stati insieme all’interno della scuola di Amici,Disi sono lasciati. Mentre il cantante non ha parlato di questa rottura, la ballerina si è sfogata con un post. I fan della coppia però continuavano a sperare e si aggrappavano ai like che ogni tanto i due si scambiavano. Ieri peròhanno smesso disui social e lui ha pubblicato un brevesu Twitter: “Abbiamo dei sentimenti. Le parole feriscono, chiunque tu sia, qualsiasi cosa tu voglia dire, pesa le parole prima di tirarle fuori“. Arrivare ...

Quale sarà stato il motivo che ha spinto Deddy e Rosa a non seguirsi più sui social? Nessuno conosce la risposta, ma sui social, sia Deddy che Rosa si sono lasciati andare ad uno sfogo.