Covid, news. Variante Delta al 22,7%, preoccupa Ucraina-Inghilterra all’Olimpico. LIVE (Di sabato 3 luglio 2021) L'ombra dei contagi sul torneo, Roma rafforza i controlli in vista del match di oggi. Merkel esprime a Johnson la preoccupazione per semifinali e finale di Londra. I numeri del contagio, 28 le vittime nelle ultime 24 ore in Italia che resta tutta bianca. Ma sale la prevalenza della Variante Delta. E sui vaccini: "le dosi ci sono" rassicura Figliuolo Leggi su tg24.sky (Di sabato 3 luglio 2021) L'ombra dei contagi sul torneo, Roma rafforza i controlli in vista del match di oggi. Merkel esprime a Johnson lazione per semifinali e finale di Londra. I numeri del contagio, 28 le vittime nelle ultime 24 ore in Italia che resta tutta bianca. Ma sale la prevalenza della. E sui vaccini: "le dosi ci sono" rassicura Figliuolo

Advertising

repubblica : No vax, immigrati irregolari, anziani già malati. Ecco chi sono oggi le vittime del Covid - Agenzia_Italia : È record di contagi settimanali in Inghilterra. Mai così tanti da febbraio - DSantanche : 'Da giugno 484 incidenti con i mezzi elettrici. Ma Palazzo Marino non potenzia i controlli'. D'altro canto la rispo… - Agenzia_Italia : Contagi e incendi, i due talloni d'Achille del presidente Bolsonaro - ClaudioMeazza : RT @Alessan48303739: @borghi_claudio @Radio24_news Inoltre, i morti di Covid sono stati gonfiati ad arte, conosco tantissima gente che avev… -