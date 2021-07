Advertising

Ecatetriformis : RT @FabrizioChiodo: @SignorErnesto @ngiocoli @micheleboldrin 3. Qua il registro OMS con i trial registrati: - fisco24_info : Covid Cuba, nuovo record di contagi: 3.475 in ultime 24 ore: 15 i decessi registrati - italiaserait : Covid Cuba, nuovo record di contagi: 3.475 in ultime 24 ore - PaolaTacconi : RT @FabrizioChiodo: @SignorErnesto @ngiocoli @micheleboldrin 3. Qua il registro OMS con i trial registrati: - mbx1900 : @rossellapoli1 Altro posto dove il covid si sta serenamente diffondendo è Cuba e nn mi pare che faccia freddo. Se f… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cuba

Adnkronos

15 i decessi registratiha stabilito ancora una volta un nuovo record per numero di casi giornalieri di. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 3.475 contagi e 15 decessi. Complessivamente il numero di casi ...L'Avana, 3 lug. -ha stabilito ancora una volta un nuovo record per numero di casi giornalieri di. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 3.475 contagi e 15 decessi. Complessivamente il numero di casi ...L'Iran potrebbe affrontare una quinta ondata di infezioni da COVID-19 mentre la variante Delta altamente contagiosa del coronavirus si diffonde attraverso il Medio Oriente più colpito ...Malgioglio scende in campo per parlare di discriminazioni, ma nella nostra intervista rivela anche che non vede l'ora di rivedere il suo fidanzato ...