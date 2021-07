CALCIOMERCATO SERIE A: Xhaka in arrivo. Bellerin prima scelta Inter (Di sabato 3 luglio 2021) Non solo il CALCIOMERCATO del Milan. Il punto sui movimenti di mercato di Juventus, Inter, Napoli e altre big di SERIE A oggi, 03/07/2021. Leggi su pianetamilan (Di sabato 3 luglio 2021) Non solo ildel Milan. Il punto sui movimenti di mercato di Juventus,, Napoli e altre big diA oggi, 03/07/2021.

Ultime Notizie dalla rete : CALCIOMERCATO SERIE Serie A, Milan alla ricerca di un nuovo n° 10: tutte le piste OMNISPORT - 03 - 07 - 2021 18:00 Calciomercato: obiettivi dell'estate 2021 di Juve, Milan, Inter

Calciomercato Sassuolo: Alessandro Russo piace alla Ternana Il futuro di Alessandro Russo sarà ancora lontano dai pali neroverde. Dopo una buona stagione alla Virtus Entella , il portiere di proprietà del Sassuolo è seguito da alcune squadre di Serie B. Oltre alla Reggina , secondo quanto riferisce il Corriere dell'Umbria , anche la neopromossa Ternana avrebbe messo gli occhi su Russo. Il direttore sportivo della Ternana, Luca Leone , ...

Calciomercato Serie B, Frosinone: preso De Lucia Corriere dello Sport Caso Salernitana, aggiornamenti sul trust | Il comunicato UFFICIALE Il caso Salernitana continua a far discutere. Ulteriori aggiornamenti sulla vicenda sono arrivati attraverso un comunicato ufficiale ...

Juventus U23: contatti in corso col Pisa per due giocatori. Ultime Il Pisa avrebbe messo gli occhi su due calciatori della Juventus Under 23: ecco le mosse della società toscana per i due bianconeri Si accende il calciomercato non solo per la Juventus e le squadre pi ...

