Benzina più cara | ecco cosa sta gonfiando i prezzi

Il prezzo della Benzina continua a lievitare alla pompa, sospinto da una serie di fattori, quali l'aumento della domanda, il rincaro dei prezzi delle materie prime e la scelta dell'Opec di non aprire i rubinetti all'improvviso, ma alimentare la crescita goccia a goccia. Una scelta che potrebbe far impennare l'inflazione, già piuttosto alta, ed impoverire le tasche dei consumatori. La Benzina rincara L'ultimo monitoraggio dei carburanti del MISE, il 30 giugno, ha indicato che il prezzo medio mensile dei carburanti è cresciuto moltissimo, raggiungendo gli 1,625 euro al litro per la Benzina e 1,486 euro al litro per il diesel.

