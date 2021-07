Yemen: tenta il suicidio modella arrestata dagli Huthi (Di venerdì 2 luglio 2021) Una giovane Yemenita, stella nascente della moda intenazionale, Intissar al - Hammadi, ha cercato di uccidersi in prigione a Sana'a, dove è detenuta dai ribelli Huthi che impongono un severo "codice ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 luglio 2021) Una giovaneita, stella nascente della moda intenazionale, Intissar al - Hammadi, ha cercato di uccidersi in prigione a Sana'a, dove è detenuta dai ribelliche impongono un severo "codice ...

