Wimbledon 2021, tutti gli italiani in campo oggi (2 luglio): orari, ordine di gioco, programma, tv (Di venerdì 2 luglio 2021) Dopo i primi giorni di difficoltà a causa del maltempo, il torneo di Wimbledon ha ingranato le marce alte. Il terzo torneo dello Slam di questo 2021 sta arrivando al termine della prima settimana, con il terzo turno che comincia proprio quest'oggi. Fra i tre italiani che sono ancora impegnati sull'erba dell'All England Club, l'unico che scenderà in campo in questo caldo 2 luglio sarà Fabio Fognini: il trentaquattrenne di Arma di Taggia affronterà la testa di serie numero 5 del torneo Andrey Rublev. I due giocatori si affronteranno per l'ottava volta in carriera: il ligure è in vantaggio ...

