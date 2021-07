William e Harry riuniti grazie a Lady Diana (Di venerdì 2 luglio 2021) Ieri, 1 luglio, in occasione del giorno in cui Lady Diana avrebbe compiuto 60 anni, i due fratelli William e Harry hanno inaugurato la statua dedicata alla madre. Il risultato dell’opera d’arte commissionata dai principi non ha convinto molti, che hanno espresso critiche e disappunto sui social. Ma è stato bello rivedere insieme, sorridenti, i due fratelli dopo il gelo degli ultimi tempi. Il ricordo di Lady Diana Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 2 luglio 2021) Ieri, 1 luglio, in occasione del giorno in cuiavrebbe compiuto 60 anni, i due fratellihanno inaugurato la statua dedicata alla madre. Il risultato dell’opera d’arte commissionata dai principi non ha convinto molti, che hanno espresso critiche e disappunto sui social. Ma è stato bello rivedere insieme, sorridenti, i due fratelli dopo il gelo degli ultimi tempi. Il ricordo diArticolo completo: dal blog SoloDonna

