USA | +850 mila occupati a giugno Meglio delle attese

(Teleborsa) – Sono dati contrastanti quelli che giungono dal mercato del lavoro in USA a giugno, con l'aumento degli occupati sopra le attese e un'inaspettata crescita del tasso di disoccupazione. Secondo i dati forniti dal Bureau of Labour Statistics, il tasso di disoccupazione è salito al 5,9% rispetto al 5,8% del mese precedente e contro il 5,7% del consensus. Il dato rimane ben al di sopra del livello pre-pandemia (3,5%). Sono stati aggiunti 850 mila posti di lavoro nei settori non agricoli (non-farm payrolls), dopo che a maggio erano state create 583 mila buste paga (dato rivisto da 559 ...

