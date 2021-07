Urbano Cairo? Per gli americani di Blackstone è “uno sfacciato ricattatore” (Di venerdì 2 luglio 2021) Blackstone all’attacco di Cairo: «Da lui solo ricatti sfacciati» Libero, pagina 20, di Nino Sunseri. Un’accusa personale a Urbano Cairo più ancora che contro il Corriere della Sera. Le quarantatre pagine del ricorso presentato da Blackstone ai giudici di New York sono un distillato di veleno nei confronti del presidente della casa editrice. Il fondo chiede 500 milioni di risarcimento per la mancata vendita del Palazzo di via Solferino che fin dalla fondazione ospita il quotidiano. La richiesta è perfettamente ripartita: 250 milioni di euro (300 milioni di dollari) alla casa editrice e altrettanti ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 2 luglio 2021)all’attacco di: «Da lui solo ricatti sfacciati» Libero, pagina 20, di Nino Sunseri. Un’accusa personale apiù ancora che contro il Corriere della Sera. Le quarantatre pagine del ricorso presentato daai giudici di New York sono un distillato di veleno nei confronti del presidente della casa editrice. Il fondo chiede 500 milioni di risarcimento per la mancata vendita del Palazzo di via Solferino che fin dalla fondazione ospita il quotidiano. La richiesta è perfettamente ripartita: 250 milioni di euro (300 milioni di dollari) alla casa editrice e altrettanti ...

