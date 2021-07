Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri con una nuova fiamma? – FOTO (Di venerdì 2 luglio 2021) Uomini e Donne, si torna a parlare di Riccardo Guarnieri per via di una FOTO che lo ritrae con una donna: l’immagine che divide il web. (FOTO Instagram @UominieDonne)Tra le protagoniste del “Uomini e Donne” troviamo Roberta Di Padua. Si è parlato della donna per via del legame non sempre sereno con Riccardo Guarnieri. Il loro rapporto è giunto al termine ormai da un po’. Ora l’ex dama ha rilasciato un’intervista ai microfoni del magazine del programma di Maria De Filippi rivelando di ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021), si torna a parlare diper via di unache lo ritrae con una donna: l’immagine che divide il web. (Instagram @)Tra le protagoniste del “” troviamo Roberta Di Padua. Si è parlato della donna per via del legame non sempre sereno con. Il loro rapporto è giunto al termine ormai da un po’. Ora l’ex dama ha rilasciato un’intervista ai microfoni del magazine del programma di Maria De Filippi rivelando di ...

Advertising

MinisteroDifesa : Con il rientro dell'ultimo militare, si conclude la missione italiana in #Afghanistan. In questi 20 anni oltre 50mi… - ShooterHatesYou : Diciamo che è una grande settimana per la narrazione dei meravigliosi uomini e donne di buona volontà che vegliano… - ilpost : Dal monte Athos a una foresta indonesiana, per motivi storici o più spesso religiosi ci sono alcuni luoghi al mondo… - Carmela_oltre : RT @AntonellaNapoli: @FiorellaMannoia @FocusonafricaIt @timeforafrica @TigrayItalia @womenoftigray @Italiantifa @danilodebiasio @AlekosPret… - giuliaconlaJ : Sono passati mesi e ancora si litiga perché “prima eri zorpissim*, InCoErEnTe” è il fidanzato PORCOD non sta a uom… -