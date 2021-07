Un Posto al Sole, trama 2 luglio 2021: l'ansia di Silvia (Di venerdì 2 luglio 2021) Anticipazioni Un Posto al Sole oggi 2 luglio 2021 tra ansie e paure, per tutti eventi che metteranno a dura prova i nostri protagonisti. L'operazione di Filippo Sartori Puntata Un Posto al Sole che chiude una settimana fatta di paure e grandi disagi. Tutto è pronto per l'operazione di Filippo Sartori, molto pericolosa tanto che lo stesso imprenditore ha paura di morire sotto i ferri. Prima di essere operato, Filippo ha pensato bene di scappare dall'ospedale per passare delle ore intense con la sua famiglia. Un gesto che ha messo in difficoltà Serena che però ha capito il motivo di questa ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 2 luglio 2021) Anticipazioni Unaloggi 2tra ansie e paure, per tutti eventi che metteranno a dura prova i nostri protagonisti. L'operazione di Filippo Sartori Puntata Unalche chiude una settimana fatta di paure e grandi disagi. Tutto è pronto per l'operazione di Filippo Sartori, molto pericolosa tanto che lo stesso imprenditore ha paura di morire sotto i ferri. Prima di essere operato, Filippo ha pensato bene di scappare dall'ospedale per passare delle ore intense con la sua famiglia. Un gesto che ha messo in difficoltà Serena che però ha capito il motivo di questa ...

