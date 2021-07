Tutte le grandi manovre di Exxon contro l’ambiente (Di venerdì 2 luglio 2021) Un funzionario di ExxonMobil ha rivelato che la compagnia fa lobbying per bloccare le politiche climatiche statunitensi. Non è una novità. Ma, questa volta, c’è un video. E la conferma che il negazionismo dell’azienda – e, più in generale del settore fossile – non riguarda solo il passato. Alcuni giornalisti sono andati sotto copertura, fingendosi cacciatori di teste per assumere un lobbista Exxon, Keith McCoy, per conto di un cliente. È la più recente inchiesta della piattaforma investigativa di Greenpeace … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 2 luglio 2021) Un funzionario diMobil ha rivelato che la compagnia fa lobbying per bloccare le politiche climatiche statunitensi. Non è una novità. Ma, questa volta, c’è un video. E la conferma che il negazionismo dell’azienda – e, più in generale del settore fossile – non riguarda solo il passato. Alcuni giornalisti sono andati sotto copertura, fingendosi cacciatori di teste per assumere un lobbista, Keith McCoy, per conto di un cliente. È la più recente inchiesta della piattaforma investigativa di Greenpeace … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

