Tre buone notizie sull’ambiente | ora ci serve una casa verde

(Di venerdì 2 luglio 2021) di Lucia Borroni La prima buona notizia: il Consiglio di Stato, su ricorso delle associazioni ambientaliste Enpa e Oipa, emette un’ordinanza in cui richiede una nuova ispezione, senza preavviso, nel Centro Casteller, dove è detenuto il giovane orso M57, da parte dei Carabinieri forestali, per accertare le attuali condizioni del centro. Inoltre ha richiesto l’acquisizione del parere dell’Ispra in relazione alla captivazione di M57, nello specifico episodio dell’incontro con il carabiniere, la cui dinamica ha sin dall’inizio creato molte perplessità. La seconda buona nuova: con 224 sì, l’Aula del Senato dà il via libera al ddl per l’inserimento della tutela dell’ambiente, la biodiversità e ...