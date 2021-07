Svolta in Serie A, cambia il format: il girone di ritorno sarà asimmetrico (Di venerdì 2 luglio 2021) L’Europeo è entrato nella fase finale, ma il pensiero di squadre e tifosi è rivolto anche alla prossima stagione, in particolar modo si preannuncia scoppiettante il campionato di Serie A con tante squadre in corsa per vincere lo scudetto. Nel frattempo è arrivata una vera e propria Svolta sul fronte del format: il Consiglio di Lega ha stabilito che il calendario avrà un girone di ritorno asimmetrico rispetto alle partite di andata. Il format è in vigore già in Premier League e Ligue 1, adesso è stato introdotto anche in Italia: le partite di ritorno ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 2 luglio 2021) L’Europeo è entrato nella fase finale, ma il pensiero di squadre e tifosi è rivolto anche alla prossima stagione, in particolar modo si preannuncia scoppiettante il campionato diA con tante squadre in corsa per vincere lo scudetto. Nel frattempo è arrivata una vera e propriasul fronte del: il Consiglio di Lega ha stabilito che il calendario avrà undirispetto alle partite di andata. Ilè in vigore già in Premier League e Ligue 1, adesso è stato introdotto anche in Italia: le partite di...

Advertising

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Svolta in Serie A: istituito il calendario asimmetrico, con le partite del ritorno diverse da quelle… - Vittoriog82 : RT @Ale_Rimi: ++ Svolta Serie A - Il girone di ritorno seguirà un ordine totalmente diverso da quello dell'andata. Esempio: Juve-Inter alla… - cicciopuz : RT @Ale_Rimi: ++ Svolta Serie A - Il girone di ritorno seguirà un ordine totalmente diverso da quello dell'andata. Esempio: Juve-Inter alla… - LPincia : RT @CalcioPillole: Svolta epocale in #SerieA. Dalla prossima stagione il calendario del girone di ritorno sarà asimmetrico rispetto a quell… - corgiallorosso : #SerieA, storica svolta: dalla prossima stagione il calendario sarà asimmetrico come in Premier… -